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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ ينضم الى قائمة هدافى الاهلى فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة ترحيب للاعب أحمد الشيخ بعد الأنضمام الى قائمة الهدافين للفريق الاحمر فى بطولة دورى أبطال أفريقيا .
وجاء الرسالة كالتالى " رحبوا معنا بأحدث الوجوه في قائمة هدافي الأهلي في البطولات الإفريقية أحمد الشيخ " .
نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
أحرز أهداف الأهلي كل من ، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب .
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