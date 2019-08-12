شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. صالح جمعة يهدد مرمى اطلع برة من تسديدة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد صالح جمعة لاعب الأهلى، مرمى فريق اطلع برة، بتسديدة من ضربة ثابتة حصل عليها وليد أزارو فى الدقيقة 62 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلى بهدف على فريق اطلع بره من ضربة جزاء سددها على معلول، ثم أحرز وليد أزارو الهدف الثانى فى الدقيقة 33، والثالث فى الدقيقة 48.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمي : علي لطفي

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خط الدفاع : محمد هاني وايمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وصالح جمعة

خط الهجوم : رمضان صبحي ووليد أزارو

وعلي مقاعد البدلاء كلا من.. محمد الشناوي وياسر إبراهيم وجيرالدو وأحمد فتحي وحسام عاشور وجونيور أجايي وأحمد الشيخ .