شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد 11/ 8/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 11/ 8/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، 40 مليون جنيه لترضية النجوم قبل الموسم الجديد، ساسى خارج حسابات الأبيض فى مواجهة ديكاداها.

الزمالك يتحمل 40 مليون جنيه لترضية النجوم قبل الموسم الجديد

يعقد مسئولو الزمالك، جلسات خلال الفترة المقبلة مع الرباعى محمود جنش وطارق حامد ومحمود علاء وعبد الله جمعة لاعبى الفريق الأبيض، من أجل تعديل عقودهم وتمديدها بشكل رسمى، بعد الاستقرار على تقديرهم بالصورة الجيدة بعد الأداء الذى قدموه مع الفريق الأبيض فى الموسم المنقضى ومساهمتهم فى الحصول على لقب الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى الأبيض.

ساسي يعود غدا إلي القاهرة للانضمام إلي الزمالك

أخطر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، الجهاز الإداري للفريق الأبيض، بعودته إلى القاهرة غداً الإثنين للانتظام في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء فترة الراحة.

شاهد.. احتشاد الآلاف فى نادى الزمالك فى صلاة عيد الآضحى

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أحتشد الألاف من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء صباح اليوم الأحد، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في ممر الملك فاروق داخل النادى أمام البوابة المطلة على شارع جامعة الدول العربية.

جنش يعلن عودته لتدريبات الزمالك بعد 5 أشهر

أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك عن موعد عودته للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في معسكر المنتخب في أمم أفريقيا بقطع في وتر أكيلس.

فيديو وأرقام.. كشف حساب الزمالك بعد انتهاء موسم 2018-2019

اختتم الزمالك منافساته بمسابقة الدورى الممتاز موسم 2018-2019 ليستعد لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث تأمل جماهير القلعة البيضاء، فى استعادة البطولات والمنافسة على الألقاب، بعدما شهد الموسم المنقضى تراجعه فى الأسابيع الأخيرة من مسابقة الدورى، ويرصد ”الخليج 365” كشف حساب الفريق الأبيض بعد انتهاء موسم 2018-2019..

طارق يحيى يبتعد عن ملف المدرب الأجنبى بالزمالك بسبب موقعة ديكاداها