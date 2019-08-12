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عيد الأضحى المبارك.. رياضيون ممنوعون من الإجازة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد عيد الأضحى المبارك هذا العام حرمان  أكثر من لاعب عن  قضاء الإجازة مع الأسرة ، خاصة وأنهم يرتبكون بمهمة مع منتخبات الالعاب التى ينتمون لها ، ويمثلون قوامها الأساسى .

ولان المشاركة فى البطولات أو المعسكرات واجب وطنى ، فهم لا يمتنعون عن المشاركة ، بل يرون أن إجازة العيد يمكن تعويضها فى الأيام المقبلة .

ومن أبرز اللاعبون الذين يقضون الإجازة فى معسكرات أو بطولات ، لاعبى منتخبات كل من سيدات السلة ، و الكاراتيه ، و الجودو.

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الزمالك

يخوض فريق الزمالك تدريباته ثانى أيام عيد الاضحى على ملعبه ، حيث يحصل على راحة 24 ساعة فقط  ، وهى اول الايام ، فى ظل استعداده لمواجهة ديكاداها الصومالى فى بطولة دورى ابطال افريقيا  ، فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا.

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الأهلى 

  الأهلى أرتبط  أول أيام العيد بمباراته فريق اطلع برة السودانى فى منافسات دورى ابطال افريقيا ، حيث تقام المباراة فى الثامنة مساء الأحد ، ومن قبلها يخوض الفريق تدريباته استعداد للمباراة المرتقبة .

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الكاراتيه

يقضى منتخب الكاراتيه إجازة عيد الأضحى فى شرم الشيخ ، فى ظل مشاركته فى المعسكر التدريبى المشترك مع نظيره الفرنسى ، و الذى يستمر حتى 14  أغسطس الجارى ، ويشارك الكاراتيه فى المعسكر بمنتخبى الرجال وتحت 21 سنة  ، بعدد يصل الى 14 لاعبا .

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وياتى المعسكر فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الالعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب فى الفترة من 19 حتى 31 اغسطس الجارى

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السلة

منتخب سيدات كرة السلة بقيادة إيهاب الألفى يشارك حاليا فى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام بالسنغال، حيث يقع المنتخب فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات كوت ديفوار و السنغال  ، وتستمر البطولة حتى 18 أغسطس الجارى ، أى بعد انتهاء إجازة العيد بأسبوع كامل.

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الجودو

يقيم منتخب الجودو معسكر خارجى باليابان فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم باليابان ، و ينطلق المعسكر اليوم الأحد ، و يستمر حتى  24 أغسطس الجارى .

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المصارعة

يقضى منتخب شباب المصارعة إجازة عيد الأضحى المبارك فى أستونيا ، حيث يشاركون فى منافسات بطولة العالم و التى تستمر حتى 19 أغسطس الجارى

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تنس الطاولة

يتواد حاليا منتخب تنس الطاولة رجال و سيدات فى نيجريا حيث شاركوا فى منافسات بطولة كاس افريقيا ، و بروتور نيجريا الدولية ، على أن تعود البعثة ثانى أيام العيد ، ثم يدخل المنتخب معسكر مغلق باستاد القاهرة ، حتى موعد السفر إلى المغرب للمشاركة فى دورة الالعاب الأفريقية بالمغرب.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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