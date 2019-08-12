شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. هاشتاج " اطلع بره " يتصدر تويتر عقب الهزيمة من الأهلى برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "اطلع بره" وهو أحد أندية جنوب السودان موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب خسارته من الاهلى المصرى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي كل من ، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب .

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