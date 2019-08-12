شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اطلع برة : "الامتحانات" سبب الخسارة الكبيرة من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدرب فريق " اطلع برة " أن سبب الهزيمة أمام فريق الاهلى اليوم هو غياب 6 لاعبين لانشغالهم فى تأدية امتحانات نهاية العام في جنوب السودان وعدم تمكنهم في المشاركة مع الفريق، فضلاً عن الارهاق الذى أصاب اللاعبين خلال رحلة السفر منذ يومين الى القاهرة .

وأوضح مدرب " اطلع برة " خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أن فريقه شهد ترحيب كبير من قبل المسئولين فى فريق الاهلى منذ الوصول واللعب مباراة الذهاب والعودة بالقاهرة تجنبا من الارهاق وأنه لا يوجد مستحيل فى الكرة والعودة فى النتيجة المباراة القادمة.

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي كل من ، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ، في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب .