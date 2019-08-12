شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق الأهلي سهل مهمة الأوغندي ميرو ورجاله فى العبور بمباراة اطلع برة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الاهلي و اطلع برة ( بطل جنوب السودان )

المسابقة : الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا ( لقاء الذهاب )

استاد برج العرب

نتيجة المباراة : أربعة أهداف مقابل لاشئ لصالح الاهلي

حكم ساحة : براين نسوبوجا ميرو

المساعد الأول : لي اوكيلو

المساعد الثاني : موسي باليكو انجوبي

الحكم الرابع : اليكس موهابي

ميزان التقييم لطاقم التحكيم

حكم المباراة : براين ميرو

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القرارات الفنية والسيطره علي المباراة: سهل لاعبي الاهلي مهمة تحكيم المباراة للحكم الاوغندي ميرو نتيجة السيطرة التامة علي أحداث وسير المباراة فنياً وبدنياً لم يجد الحكم أي صعوبة في المباراة نتيجة عدم الضغوط وعدم وجود أختبارات صعبة اثناء المباراة .

وكانت أهم الحالات في الدقيقة 15 يحتسب ركلة جزاء صحيحة للاهلي نتيجة عرقلة واضحة من لاعب فريق اطلع برة متوكل عبدالكريم ضد عمرو السولية يسجل منها علي معلول هدف الاهلي الاول .

العقوبات الانضباطية :أنذر الحكم عمرو السولية في الدقيقة 75 نتيجه التهور كما انذر لاعب فريق اطلع برة رقم 8 للتهور وتغاضي عن انذار لاعب اطلع برة في الدقيقه 8 للعب بتهور مع عمرو السولية .

اللياقة البدنية والتحرك والتمركز :لياقة بدنية وتحركات متوسطة نتيجة عدم القراءة الجيدة للمباراة وكانت أهم الحالات في الدقيقة 88 تصطدم الكرة بالحكم ويقوم بعمل اسقاط طبقا للتعديلات الجديدة ، ويمنح الكرة للاعب الاهلي الذي كان مستحوذا علي الكره قبل الاصطدام .

تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة :طبق الحكم اتاحه الفرصه في الدقيقه 23 بشكل خاطئ عندما قام بالاشاره باليد علي استمرار اللعب لصالح الاهلي ثم عاد واحتسب المخالفه .

أهداف المباراة :سجل لاعب الاهلي علي معلول هدف المباراة الاول في الدقيقه 16 من ركله جزاء صحيحة ، وسجل الهدف الثاني وليد ازارو في الدقيقه 32 من تمريرة ممتازة من زميله حسين الشحات ، وفي الدقيقة 47 يضيف وليد ازارو الهدف الثالث من تمريرة عمرو السولية الرائعة ، وفي الدقيقة 91 يضيف أحمد الشيخ الهدف الرابع للنادي الاهلي .

درجه صعوبة المباراة :مباراة سهلة المستوي نتيجة تفوق النادي الاهلي من حيث الحالة الفنية والبدنية .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 28 ، 44 ، 53 بتقدير صحيح نتيجة التمركز واليقظة لحظة لمس الكرة وموقف التسلل .

المساعد الثاني :أشار علي حالات التسلل في الدقائق 10 ، 14 ، 35 ، 39 ، 43 ، 46 بتقدير صحيح ، وفي الدقيقة 7 أشار علي تسلل بالخطاء علي لاعب النادي الاهلي وتعاون مع الحكم في الدقيقة 53 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع :تعاون مع الحكم خارج الملعب طبقا للقانون .