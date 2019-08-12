شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين : هدف "الشيخ" في أطلع برة على طريقة صلاح و ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح الدين نجم فريق الاهلى السابق ، أن أختيارات المدير الفنى مارتن لاسارتى للفريق الأحمر فى التغيرا خلال مواجهة أطلع برة ، أصنعت تطوير كبير فى أداء الاحمر .

وأضاف وليد صلاح الدين خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " ، أن لاسارتي يقوم باشراك اللاعبين لإعطائهم الفرصة وليس للترضية خلال المباراة وهذا الامر ظهر على الثلاثى الانجولى جيرالدو و النيجيرى أجاى و أحمد الشيخ .

وأشار وليد صلاح الدين ، أن أحمد الشيخ يمتلك أمكانيات عالية ظهرت في الهدف الذي سجله في الفريق الجنوب السوداني ، حيث أحرز الهدف علي طريقة النجم المصرى محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الأنجليزى و الارجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة الاسبانى .

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حقق فريق الأهلى فوزًا عريضًا على نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي تجمعهما على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.