شكرا لقرائتكم خبر عن ركلات الترجيح تهدي روما كأس «مابل جرين» على حساب ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراة روما وريـال مدريد على كأس «مابل جرين» في المباراة الودية الخيرية التي أقيمت على ستاد الأوليمبيكو بالعاصمة الإيطالية بهدف زيادة الوعي وتعزيز الاهتمام بحماية الكوكب، وخصصت عائداتها للتركيز على حماية البيئة.
وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي من المباراة بنتيجة 2-2، بعدما تقدم مارسيلو للميرنجي في الدقيقة 16 قبل أن يتعادل روما عن طريق دييجو بيروتي في الدقيقة 34.
وفي الدقيقة 39، أعاد كاسيميرو التقدم لريـال مدريد برأسية من وضعية تسلل واضحة لم ينتبه إليها الحكم. ولم تمر سوى دقيقة واحدة قبل أن يعدل المهاجم البوسني إيدن دجيكو النتيجة لصالح روما.
ولم يستطع الفريقان إضافة أية أهداف في الشوط الثاني، ليحتكما لركلات الترجيح. ونجح لاعبو روما في تسجيل جميع ركلاتهم الـ5، فيما فشل مارسيلو في تسجيل الركلة الخامسة لريـال مدريد ليفوز روما 5-4 بركلات الترجيح ويحصل على الكأس الودي.
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