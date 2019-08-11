وديًا - فيورنتينا يكتسح غلطة سراي برباعية

ضمن استعداد الفرق للموسم الجديد، تمكن نادي فيورنتينا من تحقيق فوزاً سهلاً في المباراة التي جمعته امام نظيره غلطة سراي، وكانت المباراة قد انتهت بنتيجة 4 – 1.
احرز اللاعب كيفين برينس بواتينغ الهدف الاول للفيولا من ركلة جزاء في الدقيقة 42، وبعد 3 دقائق فقط ارحز زميله ريكاردو سوتيل الهدف الثاني، قبل ان يتمكن لاعب الفريق التركي ايمري مور من احراز هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 51، وبعد 10 دقائق سجل اللاعب ماركو بيناسي الهدف الثالث للفريق الايطالي، وبدوره تمكن اللاعب جيوفني سيميوني من تسجيل الهدف الرابع والاخير لفريقه.
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