باريس سان جيرمان يبدأ حملة دفاعه عن لقبه بثلاثية امام نيم

ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة ​الدوري الفرنسي​ لكرة القدم، حقق نادي ​باريس سان جيرمان​ فوزاً مستحقاً في المباراة التي جمعته امام نظيره ​نيم اولمبيك​، حيث انتهت بثلاثية نظيفة.

تمكن النجم ايدنسون كافاني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 بعد ان تحصل فريقه على ركلة جزاء بعد خطأ ارتكبه اللاعب بابلو مارتينيز، وفي الدقيقة 56 استطاع زميله كيليان مبابي من تعزيز النتيجة بعد تمريرة حاسمة من قبل لاعب بايرن ميونيخ السابق خوان بيرنات، وبدوره منح مبابي زميله انخيل دي ماريا تمريرة استغلالها الاخير واحرز من خلالها الهدف الثالث للفريق الباريسي الذي بدأ في حملة الدفاع عن لقبه.