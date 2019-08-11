ريال مدريد يختتم استعداداته للموسم الجديد بالخسارة امام روما

حقق نادي روما الايطالي فوزًا صعبًا بركلات الترجيح وبواقع 5 – 4 في المباراة الودية التي استضاف بها فريق ريال مدريد الاسباني على ملعب الاولمبيكو بهدف استعداد كلا الفريقين للموسم الجديد، وكان الوقت الاصلي لهذه المواجهة قد انتهى بالتعادل الايجابي وبواقع 2 – 2.
افتتح اللاعب مارسيلو التسجيل لصالح الفريق الملكي في الدقيقة 16، ليتمكن لاعب كتيبة الذئاب دييغو بيروتي من معادلة النتيجة في الدقيقة 34، وبعد 5 دقائق فقط احرز اللاعب كاسيميرو هدف التقدم من جديد ليرد عليه سريعاً النجم ايدين دزيكو محرزاً هدفاً التعادل لصالح فريق روما وتحديداً في الدقيقة 40، وليتم حسم اللقاء لصالح فريق اصحاب الارض بعد تفوقه على البلانكو بركلات الترجيح وبواقع 5 – 4.
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