كافاني يفتتح رصيد سان جيرمان بهدية "الفار"

لم يحتج باريس سان جيرمان سوى 24 دقيقة فقط لافتتاح سلسلة أهدافه في الدوري الفرنسي، بالتقدم على ضيفه أولمبيك نيم.

في الدقيقة 22 لجأ حكم اللقاء لتقنية الفيديو، وتبين وجود لمسة يد ضد أحد مدافعي أولمبيك نيم.

لم يتردد حكم اللقاء في احتساب ركلة جزاء، سددها إدينسون كافاني بقوة في الزاوية اليسرى، معلنا عن تقدم أصحاب الأرض بعد مرور 24 دقيقة.

واختتم كافاني مسيرته في الموسم الماضي بالدوري الفرنسي، مسجلا 18 هدفا، حيث تأثر بابتعاده عدة أسابيع بسبب الإصابات العضلية.