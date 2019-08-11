كشف مدرب نادي مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير عن سعادته الكبيرة من الأداء الذي قدمه لاعبيه، بعد الانتصار على فريق تشيلسي برباعية نظيفة في ختام الجولة الاولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.
ونشرت شبكة بي بي سي تصريحات سولسكاير التي اتت على الشكل التالي: "أداء راشفورد كان أقرب للكمال في هذا اللقاء، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لقد كان له دور دفاعي جيد، وهجوميًا كان رائعًا، وهدفه الثاني كان رائعًا".
وأضاف: "راشفورد لعب دور المهاجم الأيسر كما ينبغي أنّ يفعل، لقد لعب الدور بشكل مثالي للغاية، ترك مساحات استغلها تشلسي في مناسبة أو مناسبتين ولكن هذا يعني أن تواجده في المقدمة يعني قدرته على الارتداد".
واختتم: "هدف مارسيال كان نموذجيًا لمهاجم يلعب في مركز الرقم 9، هذا هو المكان الذي أريده أنّ يتواجد فيه وهو يعرف ذلك، في هذا المركز ينجح المهاجم رقم 9 في تسجيل الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر سولسكاير يشيد باداء لاعبيه امام البلوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.