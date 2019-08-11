سولسكاير يشيد باداء لاعبيه امام البلوز

كشف مدرب نادي ​مانشستر يونايتد​ ​أولي غونار سولسكاير​ عن سعادته الكبيرة من الأداء الذي قدمه لاعبيه، بعد الانتصار على فريق ​تشيلسي​ برباعية نظيفة في ختام الجولة الاولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ونشرت شبكة بي بي سي تصريحات سولسكاير التي اتت على الشكل التالي: "أداء راشفورد كان أقرب للكمال في هذا اللقاء، لقد لعب بشكل جيد للغاية، لقد كان له دور دفاعي جيد، وهجوميًا كان رائعًا، وهدفه الثاني كان رائعًا".

وأضاف: "راشفورد لعب دور المهاجم الأيسر كما ينبغي أنّ يفعل، لقد لعب الدور بشكل مثالي للغاية، ترك مساحات استغلها تشلسي في مناسبة أو مناسبتين ولكن هذا يعني أن تواجده في المقدمة يعني قدرته على الارتداد".

واختتم: "هدف مارسيال كان نموذجيًا لمهاجم يلعب في مركز الرقم 9، هذا هو المكان الذي أريده أنّ يتواجد فيه وهو يعرف ذلك، في هذا المركز ينجح المهاجم رقم 9 في تسجيل الأهداف".