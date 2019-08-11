لامبارد: ارتكبنا العديد من الاخطاء امام المان يونايتد

أكد مدرب نادي ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​ ان فريقه ارتكب العديد من الاخطاء عرضته للهزيمة القاسية أمام ​مانشستر يونايتد​ في بطولة ​الدوري الإنكليزي الممتاز​، وكانت المباراة قد انتهت بنتيجة 4-0 على ملعب أولد ترافورد.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس تصريحات لامبارد التي اتت كالاتي: "4 أخطاء كلفتنا الهزيمة أمام مانشستر يونايتد، ويجب إلقاء اللوم على أنفسنا ويتوجب علينا تصحيح هذه الاخطاء في المرحلة القادمة".

وأضاف: "في الشوط الأول رغم تحكمنا في المباراة، لكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وكان بمقدورنا الخروج متقدمين في النتيجة قبل الاستراحة".

واختتم: "اعتقد أن المباراة أصبحت سهلة لمانشستر يونايتد بعد أحرازهم الهدف الثاني والثالث، خاصة وأن كانت لديهم القدرة في تشكيل الخطورة على مرمانا كلما تقدموا وواجهوا دفاعاتنا، ولا يمكنك أن تقع في أخطاء كثير في مثل هذه المباريات القوية وإلا ستعاقب".