ماغواير: يا لها من بداية رائعة

اعرب المدافع الجديد لنادي مانشستر يونايتد هاري ماغواير عن سعادته الكبيرة في تحقيق فريقه فوزًا كبيرًا على تشيلسي برباعية نظيفة في ختام الجولة الاولى من الدوري الانكليزي الممتاز.
ونشرت شبكة سكاي سبورتس العالمية تصريحات ماغواير التي اتت على الشكل التالي: "يا لها من بداية رائعة للفريق ولنفسي، لقد حالفنا الحظ قليلًا في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني قدمنا أداءً رائعًا أمام المنافس".
وأضاف: "إنها المباراة الأولى لنا على ملعب أولد ترافورد، لذلك اعتقد أن كان هناك بعض اللاعبين متوترين في الشوط الأول، ولكننا نجحنا في تقليل خطورة المنافس، وفي الشوط الثاني كنا أفضل بسبب الخط الهجومي".
واختتم: "أشعر بالرضا التام من المستوى الذي ظهرت عليه في اللقاء، وسأصبح أفضل وأكثر مرونة مع الفترة القادمة".
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