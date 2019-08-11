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اطلع بره يتصدر "تويتر" بعد مواجهة الأهلى...

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جدة - عمرو شويل تصدر هاشتاج " اطلع بره " وهو أحد أندية جنوب السودان  موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب خسارته  من  الاهلى المصرى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا برباعية نظيفة  .

 

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

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أحرز أهداف الأهلي كل من ، علي معلول ووليد ازارو هدفين وأحمد الشيخ،   في الدقائق 16 ، 33، 47 ، 93 علي الترتيب .

 


الاهلى واطلع بره

 

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