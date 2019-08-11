شكرا لقرائتكم منتخب السيدات يخسر أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار .
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .
ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال بعد غد الثلاثاء
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