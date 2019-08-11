شكرا لقرائتكم منتخب السيدات يخسر أمام كوت ديفوار بأمم أفريقيا للسلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب سيدات السلة امام نظيره كوت ديفوار بنتيجة 71 / 67 فى أولى منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالسنغال .

ويقع منتخب الفراعنة بالمجموعة الأولى بجانب السنغال وكوت ديفوار .

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وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من: أسرار ماجد، وثريا محمد، جنة مصطفى، رنيم محمد، ريم أسامة، فاطمة ممدوح، ريم هشام، منة الله محمد، ميرال أشرف، ندى نافع، نور الله على، وهالة مصطفى .

ومن المقرر أن تحصل المنتخبات على راحة غدا على أن يلتقى الفراعنة مع السنغال بعد غد الثلاثاء