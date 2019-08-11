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موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيرميدز فى كأس مصر...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلى وبيراميدز
 

ينطلق موعد مباراة الأهلى القادمة أمام بيرميدز والمؤجلة من دور الـ 16 ببطولة كأس مصر يوم السبت المقبل الموافق 17 / 8 / 2019.

 

موعد مباراة الأهلى وبيراميدز
 

يحتضن ملعب برج العرب مباراة الأهلى القادمة أمام بيرميدز والمؤجلة من دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

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موعد مباراة الأهلى وبيراميدز
 

مباراة الأهلى وبيراميدز مؤجلة من يوم 28 / 2 / 2019 بدور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

 

القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس
 

تقام مباراة الاهلي وبيراميدز في كأس مصر، علي قناة أون سبورت والنيل سبورت ، يوم 17 أغسطس الجارى.

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حكم مباراة الأهلى وبيراميدز
 

تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثنائى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 17 أغسطس الجارى.

واستبعدت اللجنة من حساباتها كلا من محمد عادل، حيث سبق له إدارة مباراة الأهلى والمقاولون العرب الأخيرة فى الدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف، كما خرج من الحسابات أيضا أمين عمر الذى سيطير إلى المغرب يوم 17 أغسطس الجارى لارتباطه بمعسكر الاتحاد العربى للمشاركة فى مباريات الدور التمهيدى الأول للبطولة العربية بالمغرب.

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