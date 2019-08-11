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شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: لاعبو الأهلى تعاملوا مع المباراة بجدية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الاهلي واطلع برة (59)
وأوضح عبد الحفيظ أن لاعبي الفريق تعاملوا بشكل إيجابي جدًا مع مباراة اليوم، ونجحوا في تنفيذ المطلوب منهم بحصد فوز ثمين في مستهل انطلاقة الفريق ببطولة إفريقيا في نسختها الجديدة.
وأشار مدير الكرة بالأهلي، إلى أن الجهاز الفني تعامل مع المباراة بشكل إيجابي للغاية في كل فتراتها، مؤكدًا أن التغييرات الثلاثة في مباراة اليوم جاءت جميعها إيجابية للغاية بعد أن قدم البدلاء جيرالدو، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، مستوي مميزًا في اللقاء.
الاهلي واطلع برة (62)
وذكر عبد الحفيظ، أن الفريق لديه مباراة مهمة جدًا امام بيراميدز، السبت القادم، فى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر وكان من الضروري للغاية أن نستغل مباراة اليوم لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة القادمة في المسابقة المحلية، مشددًا على أن الفريق أغلق صفحة مباراة "اطلع برّه" وسيبدأ في التركيز والتحضير للمباراة القادمة في كأس مصر.
جدير بالذكر أن الأهلي فاز اليوم على "اطلع بره" بطل جنوب السودان برباعية نظيفة سجلها التونسي على معلول، والمغربي وليد ازارو «هدفان» وأحمد الشيخ.
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