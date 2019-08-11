لاعبو الأهلى يحصلون على إجازة العيد...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الاهلى القادمة امام بيراميدز قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدًا الاثنين، على أن يبدأ الفريق بعد غدٍ الثلاثاء استعداداته لمواجهة بيراميدز، المقرر لها مساء السبت القادم، فى إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على اطلع بره بطل جنوب السودان، مساء اليوم، برباعية نظيفة فى ذهاب الدور التمهيدي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.