شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: تغييرات لاسارتى جيدة للغاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه اسماعيل نجم فريق الاهلى السابق، أن التغيرات التى قام بيها المدير الفنى مارتن لاسارتى جيدة للغاية وسبب فى ظهور أداء جيد فى الشوط الثانى من المباراة وأن تسجيل المهاجم المغربى وليد أزارو و أستغلال الاطراف من أهم أيجابيات اللقاء اليوم للفريق الاحمر .

وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه من سلبيات مباراة الاهلى اليوم هو أستمرار أهدار الفرص السهلة وهذا الامر متواجد منذ الموسم الماضى ولابد من عمل الجهاز الفنى على حلها خلال المباريات القادمة .

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وأشار طه أسماعيل أن فريق الاهلى يمتلك لاعبين متميزين لابد من أستغلال قدرتهم و الوفره فى العناصر الهجومية لذلك يتم أختيار أفضل العناصر فى التشكيل الاساسى .

نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربع أهداف نظيفة ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.