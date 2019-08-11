شكرا لقرائتكم طه اسماعيل: تغييرات لاسارتى جيدة للغاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه من سلبيات مباراة الاهلى اليوم هو أستمرار أهدار الفرص السهلة وهذا الامر متواجد منذ الموسم الماضى ولابد من عمل الجهاز الفنى على حلها خلال المباريات القادمة .
وأشار طه أسماعيل أن فريق الاهلى يمتلك لاعبين متميزين لابد من أستغلال قدرتهم و الوفره فى العناصر الهجومية لذلك يتم أختيار أفضل العناصر فى التشكيل الاساسى .
نجح النادي الأهلي في الفوز علي اطلع برة بطل جنوب السودان بأربع أهداف نظيفة ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.
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