شكرا لقرائتكم منصور بن مشعل يطالب الأهلاويين بتجاوز خسارة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على فريق كرة القدم بأهلي جدة، لاعبي الفريق بتجاوز خسارة مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال، والعودة ببطاقة التأهل عندما يتلقي الفريقان يوم الثلاثاء إياباً.

ويدخل الأهلي مباراة الذهاب على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض بعد خسارته بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهو بحاجة إلى الفوز بفارق 3 أهداف من أجل العبور إلى الدور التالي.

ونقل حساب أهلي جدة على "تويتر" حديث المشرف العام للجهازين الفني والإداري واللاعبين، والذي طالبهم من خلاله بتقديم مستوياتهم المميزة في مباراة الإياب وتحقيق الانتصار على الهلال.

وواصل: من المهم تجاوز كافة تبعات خسارة مباراة الذهاب واستعادة التوازن للعودة مجدداً إلى طريق الانتصارات وتحقيق آمال وتطلعات جماهير النادي. مبدياً ثقته باللاعبين وقدرتهم على تحقيق الفوز وتقديم مستويات مميزة.