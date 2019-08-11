شكرا لقرائتكم فان ديك: خبرة أدريان ستساعده على تعويض غياب أليسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول أن خبرة الحارس أدريان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستساعده على تعويض زميله المصاب أليسون والذي سيغيب لفترة طويلة بسبب مشكلة في ربلة الساق.

وخلال تقدم ليفربول 3-صفر على ملعب أنفيلد اختل توازن أليسون أثناء تسديد الكرة في الدقيقة 36 وسقط على الأرض قبل أن يمسك بربلة ساقه ويستدعى الجهاز الطبي، لكن الحارس البرازيلي غادر الملعب بمساعدة الجهاز الطبي بدلا من الخروج على محفة وحل الإسباني أدريان بدلا منه بعدما انضم إلى ليفربول قبلها بأربعة أيام فقط في صفقة انتقال مجاني.

ومع غياب أليسون عن مباراة كأس السوبر الأوروبية يوم الأربعاء أمام تشيلسي واحتمال ابتعاده لفترة طويلة يعتقد فان ديك أن أدريان حارس وست هام السابق يملك القدرة على حماية شباك فريق المدرب يورغن كلوب.

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وأبلغ فان ديك وسائل إعلام بريطانية: وصل إلى سن ومرحلة في مسيرته تمكنه من حراسة مرمى الفريق والتأقلم بسهولة. وخاض أدريان (32 عاما) خمس مباريات فقط في مسابقتي الكأس مع وست هام الموسم الماضي لكنه لعب 125 مباراة في الدوري الممتاز مع النادي اللندني قبل الانضمام إلى ليفربول عقب رحيل سيمون مينيوليه.

وأضاف الهولندي: اكتسب الكثير من الخبرات في الدوري الممتاز .. أعتقد انه سيبلي بلاء حسنا لو لعب بطريقته المعتادة، أليسون مهم جدا بالنسبة لنا لكني لا أعلم طبيعة إصابته على وجه التحديد. سنعرف خلال اليومين المقبلين نتيجة الفحوص، ويتعين أن نتعامل مع الموقف وهو ما سنفعله.

ويواجه ليفربول بطل دوري الأبطال منافسه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي في إسطنبول يوم الأربعاء.