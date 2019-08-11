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في أول مباراة لـ’’لامبارد‘‘.. مانشستر يونايتد يُذل تشيلسي برباعية (فيديو)

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كتب: ضياء السقا

اكتسح مانشستر يونايتد، نظيره ، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الممتاز.

وسجل رباعية الشياطين الحمر، كل من ماركوس راشفورد "هدفين" وانتونى مارسيال ودانييل جيمس فى الدقائق 18 و65 و67 و81.

وبذلك تلقى فراند لامبارد المدير الفني لتشيلسي هزيمة قاسية في بداية مشواره التدريبي مع البلوز.

شاهد الأهداف

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