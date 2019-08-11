كتب: ضياء السقا
اكتسح مانشستر يونايتد، نظيره تشيلسي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل رباعية الشياطين الحمر، كل من ماركوس راشفورد "هدفين" وانتونى مارسيال ودانييل جيمس فى الدقائق 18 و65 و67 و81.
وبذلك تلقى فراند لامبارد المدير الفني لتشيلسي هزيمة قاسية في بداية مشواره التدريبي مع البلوز.
شاهد الأهداف
كانت هذه تفاصيل خبر في أول مباراة لـ’’لامبارد‘‘.. مانشستر يونايتد يُذل تشيلسي برباعية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.