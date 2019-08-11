الأهلي يسحق اطلع بره برباعية في البطولة الإفريقية (فيديو)

كتب: ضياء السقا
حقق النادي الأهلي فوزا سهلا على اطلع بره بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفي الشوط الأول، سجل الأهلي الهدف الأول في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، سددها علي معلول، فيما أحرز وليد أزارو الهدف الثاني من متابعة لعرضية متقنة من حسين الشحات.
وفي الشوط الثاني سجل أزارو الهدف الثالث للأهلي، والثاني له، من رأسية في الدقيقة 48، فيما اختتم أحمد الشيخ أهداف المباراة في الدقيقة الأخيرة.
وسيطر المارد الأحمر على مجريات المباراة، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة.
شاهد الأهداف
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