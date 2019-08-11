ملخص لعبة العراق واليمن اليوم الأحد 11-8-2019 في اتحاد غرب أسيا 2019

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة العراق واليمن اليوم في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة العراق واليمن مباشر اليوم الأحد الموافق 11-8-2019 في كأس اتحاد غرب آسيا 2019-2020 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة العراق واليمن اليوم في الشوط الأول والثاني في بطولة اتحاد غرب آسيا.

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ملخص مباراة العراق واليمن

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وتشير نتيجة مباراة العراق واليمن الآن بالشوط الأول بتقدم منتخب أسود الرافدين بهدفين حتى اللحظة دون أي رد من عناصر لاعبي المنتخب اليمني.