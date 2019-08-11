الأهلي يضع قدمه في الدور القادم بأربعة أهداف في فريق اطلع بره مع عودة الشيخ للظهور مرة أخرى

يبدأ النادي الأهلي اليوم بداية رحلته الافريقية في الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا 19-20 بمواجهة ضد فريق اطلع بره، ويسعى الأهلي اليوم للفوز بنتيجة كبيرة لانهاء وحسم مسألة صعوده للدور القادم بصورة شبه نهائية وعدم الانتظار لنتيجة لقاءالعودة لاسيما وأن مبارة الذهاب تقام ملعب برج العرب بالرغم من كونها مباراة بطل جنوب السودان.

مباراة الاهلي واطلع بره

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة من مساء الليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو الموعد الذي شهد تضاربا كبيرا حيث ذكرت بعض التقارير اقامة اللقاء عند دقات الثامنة فيما تحدثت الأخرى بأن الموعد النهائي له في السادسة ولكن تم تحديد الموعد مسبقا لظروف بث تتعلق بقناة اون سبورت.

ويدخل الأهلي اللقاء بقيادة فنية لمارتن لاسارتي الساعي لصناعة بصمة له مع الأهلي بعد فوزه معه ببطولة الدوري العام والتي قد وصفها الكثير بأنها الأصعب على مدار تاريخ النادي، ويأمل جمهور الأهلي في أن تكوت رحلة الأهلي مكتملة هذا العام وتنتهي بالتتويج باللقب الغائب عن الاهلي منذ عام 2013.

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نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره

ونقدم لكم أعزائنا متابعي عرب فور نيوز تغطية حية لهذه المباراة، حيث يلتقي الفائز من مبارتي الذهاب والاياب مع الفائز من بطل اثيوبيا ميكيلي اندريتا وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في الدور ما قبل المجموعات

تشكيل الاهلي لمباراة اليوم شهد تغيير واحد على مستوى حراسة المرمى: علي لطفي، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، رمضان صبحي، حسين الشحات، آزارو

لاعبو الأهلي يقومون باجراء عمليات الاحماء على أرض ملعب برج العرب استعدادا لبداية الشوط الأول ونيو لوك لرمضان صبحي يظهر به، والأهلي يرغب في التسجيل مبكرا