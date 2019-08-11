تعرف على نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره اليوم 11/8/2019 في دوري أبطال إفريقيا

يلعب النادي الأهلي اليوم في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020، ويحل النادي الأهلي ضيفاً على نادي إطلع بره من جنوب السودان على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعد طلب الأخير ذلك، وقد سمح الأمن بحضور عشرة آلاف مُشجع لمباراة الفريق، ويسعى الأهلي لتقديم عرض جيد بالصفقات الجديدة التي ضمها في الانتقالات الصيفية.

تُقام مباراة الأهلي ونادي اطلع بره في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بالتوقيت العالمي جرينتش وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع المباراة على قناة أون سبورت HD بتعليق أيمن الكاشف على أحداث اللقاء، ومن الجدير بالذكر أن قائمة الأهلي استبعدت شريف إكرامي ووليد سليمان من المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي واطلع بره

وقد سافر الأهلي إلى الإسكندرية من قائمة تضم 22 لاعب من بينهم أفشة وأليو ديانج ومحمود متولي، وقد تشهد المباراة مشاركة بعض العناصر الجديدة بينما يقود هجوم الفريق المغربي وليد أزارو، وقد أكد النادي الأهلي على تمسكه بالجناح الأيسر للفريق علي معلول بعد رفضه عدد من العروض الخارجية لضمه من بينهم الأهلي السعودي لتعويض رحيل لاعبهم محمد عبد الشافي.

الدقيقة 16: ضربة جزاء للنادي الأهلي تُسفر عن هدف بقدم علي معلول رغم تمكن الحارس من صدها ولكن تسكن المرمى

الدقيقة 32: الهدف الثاني للأهلي عن طريق وليد أزارو في المباراة بعد تمريرة من الجانب الأيمن من جانب الشحات

الدقيقة 47: وليد أزارو يُسجل هدفه الثاني والهدف الثالث للأهلي برأسية قوية من عرضية عمرو السولية

الدقيقة 92: الهدف الرابع للمارد الأحمر بقدم أحمد الشيخ

الأهلي يفوز على اطلع بره بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا