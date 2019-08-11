مدرب اطلع بره يُعدّد أسباب الهزيمة الكبيرة.. ويتمسك بالأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أرجع مايكل موريس المدير الفني لاطلع بره، سبب الهزيمة الكبيرة برباعية نظيفة أمام الأهلي إلى 3 أسباب، بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب برج العرب.
وعدّد موريس في تصريحات تليفزيونية لأون سبورت، أن فريقه وصل متأخرًا وعانى من الإرهاق، وكذلك أخطاء لاعبيه التي استغلها الأهلي لإحراز أهدافه، بالإضافة للغيابات التي عانى منها فريقه.
ورغم الهزيمة الكبيرة إلى أن مدرب "اطلع بره" اعتبر أن فريقه أدى مباراة جيدة أمام الأهلي.
وأكمل: "الأهلي من أعرق الفرق في إفريقيا وله احترامه، ويتفوق في الخبرة، ولكن رغم خبرة الأهلي إلا أننا قدمنا أداءً جيدا والملعب كان الفيصل، نقول للاهلي مبروك، فالكرة غالب ومغلوب".
وعن فرصه في مباراة العودة، قال: "كرة القدم ليس بها استسلام رغم ما حدث في مباراة اليوم، لا نعلم ما سوف يحدث في المباراة المقبلة".
واختتم: "اكتشفنا بعض النقاط السلبية سنحاول استغلالها في المباراة المقبلة".
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب برج العرب، يوم 24 أغسطس الجاري.
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