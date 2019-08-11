عبد الحفيظ يتحدث عن.. الصفقات الجديدة.. غيابهم عن "اطلع برة".. ورسالته لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، أن الجهاز الفني لفريقه ليس في حاجة للتعجل بشأن مشاركة الصفقات الجديدة في المباريات الحالية.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناتي أون سبورت والأهلي، إلى أنه يحرص دائمًا على التحدث مع اللاعبين الجدد بفريقه من أجل تأهيلهم للمشاركة.

وقال مدير الكرة بالأهلي: "أردنا الاستعداد لمواجهة بيراميدز بشكل جيد، اللاعبون أدوا مواجهة اطلع برة بشكل مميز وكذلك البدلاء كانوا ذوي فاعلية جيدة".

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وأكمل: "لدينا الكثير من المباريات في الفترة المقبلة، بالكأس المحلي ودوري أبطال أفريقيا وكذلك الدوري الممتاز، وبالتالي لسنا في حاجة للاستعجال بإشارك اللاعبين الجدد".

وأضاف: "دائمًا ما أتحدث مع اللاعبين الجدد بعد التعاقد معهم، وأقول لهم أنهم ليسوا في حاجة لاستعجال المشاركة، بل من المهم الاستمرارية في تقديم الأداء الجيد".

واختتم: "اللاعبون الجدد بعضهم دخل النادي منذ أقل من اسبوع واحد، والبعض الآخر لم يشارك مع فريقه منذ فترة، ما زالوا لم يكتسبوا حساسية النادي الأهلي حتى الآن".