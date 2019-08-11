مفاجآتان بتمهيدي دوري الأبطال.. ورباعية الأهلي أكبر فوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتهت مباريات اليوم الأحد، بذهاب تمهيدي دوري أبطال إفريقيا، والتي شهدت 13 مباراة.

وتتبقى مباراة ديكيداها الصومالي أمام الزمالك ليُسدل الستار عن ذهاب الدور التمهيدي، حيث تقام المباراة اليوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت.

وحقق الأهلي الانتصار الأكبر في مباريات التمهيدي حتى الآن، بعد الفوز على حساب فريق "اطلع بره" من جنوب السوداني برباعية نظيفة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب.

وتعادل الهلال السوداني أمام مضيفه رايون سبورتس الرواندي، بهدف لكل فريق، وكذلك تعادل فريق جورماهيا الكيني خارج أرضه سلبيا أمام "ماكامبا" بطل بوروندي.

وحق بتروأتليتكو الأنجولي فوزًا خارج أرضه بهدفين نظيفين أمام ماتلاما بطل ليسوتو، فيما سقط صن داونز الجنوب إفريقي أمام أوثو دويو الكونجولي بهدفين لهدف.

كما فاز اويلرز الليبيري بهدف نظيف على حساب ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، حيث سيلتقي الفائز من تلك المواجهة مع الفائز من مواجهة الزمالك وديكاداها.

كما سقط النجم الساحلي التونسي خارج أرضه في فخ الهزيمة أمام حافيا كوناكري الغيني بهدفين لهدف، في مباراة أقيمت وسط أجواء صعبة وشهدت أمطارًا غزيرة، رغم تقدم بطل تونس في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، إلا أن أصحاب الأرض عادلوا النتيجة، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة الأخيرة.

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وجاءت نتائج بقية المباريات كالتالي:

بافلاس البنيني 1 - 1 كارا التوجولي

دي لاميري الإيفواري 0 - 0 نواذيبو الموريتاني

لوم الكاميروني 0 - 0 فيتا كلوب الكونجولي

كلوب من جزر القمر 2 - 2 كوتي دي أور بطل سيشيل

فوسا جينيور بطل مدغشقر 1 - 0 بومبلوموس بطل موريشيوس

سبورتيف الجابوني 0 - 0 إليكت سبورت التشادي