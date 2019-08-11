يوسف يتحدث عن رسالة لاسارتي للاعبي الأهلي بين شوطي لقاء "اطلع برة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، أن الفوز على "اطلع برة" بنتيجة كبيرة شيء مهم جدا لتسهيل مهمة مباراة العودة، لكن لن يكون هناك مبالغة في الفرحة بهذا الانتصار.

وحقق فريق الأهلي فوزا سهلا على نظيره "اطلع برة" بطل جنوب السودان، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضن ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء اقيم مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ووليد أزارو هدفين في الدقائق 33 و47، وجاء الهدف الأخير للأهلي عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة:" لاسارتي طلب من اللاعبين بين شوطي اللقاء بضرورة تسجيل مزيد من الأهداف وهذا ما حدث بالفعل".

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وأضاف:" لاسارتي شدد على ضرورة الاستمرار في التقدم في حالة تفوقك على المنافس، وبالفعل سجل الأهلي هدفين في الشوط الثاني عن طريق أزارو وأحمد الشيخ".

وأوضح، أن المباراة كان بها العديد من الأمور الإيجابية من بينها مشاركة كل من أجايي وجيرالدو وحصول البعض على فرصة للإطمئنان على مستواهم.

وانتقل للحديث عن مواجهة الأهلي المقبلة أمام بيراميدز المقرر لها السبت المقبل، مؤكدًا أنها ستكون صعبة ويجب الفوز بها لمواصلة المشوار نحو تحقيق لقب كأس مصر.

وأتم:" لن نبالغ في الفرحة على فريق "اطلع برة" وسنركز في مباراة بيراميدز بالكأس، لان هذه البطولة من ضمن أهداف الفريق الهامة هذا الموسم".