ملخص الجولة الأولى لبريميرليج.. منافسة رباعية لصلاح.. ومهرجان أهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

27 هدفًا في 10 مباريات هي حصيلة أهداف الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد (2019-20)، بعدما اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي برباعية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" في ختام منافسات الجولة من المسابقة.

وأصبح تشيلسي هو الفريق الوحيد بين الستة الكبار في بريميرليج الذي لم ينجح في تحقيق الفوز في الأسبوع الافتتاحي من المسابقة، حيث فاز كل من ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام وآرسنال وأخيرا مانشستر يونايتد.

واستهل ليفربول مشواره في بريميرليج بالفوز على نوريتش سيتي (4-1) يوم الجمعة، وفاز مانشستر سيتي على وست هام يونايتد (5-0)، وتخطى فريقا برايتون وبيرنلي كلا من واتفورد وساوثهامبتون بنفس النتيجة (3-0).

وتحقق التعادل السلبي للمرة الأولى في مباراة كريستال بالاس وإيفرتون، وخيم التعادل الإيجابي (1-1) على لقاء بورنموث وشيفيلد يونايتد، قبل أن يفوز توتنهام هوتسبير على ضيفه أستون فيلا (3-1).

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز آرسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد (1-0)، وتحقق التعادل السلبي للمرة الثانية في لقاء ليستر سيتي وولفرهامبتون، قبل أن يحقق مانشستر يونايتد فوزه العريض على تشيلسي بنتيجة (4-0).

وبات الفوز بنتيجة (4-0) هو أكبر انتصار لليونايتد على تشيلسي في عهد الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وأكبر هزيمة لمدرب في مباراته الرسمية الأولى مع تشيلسي منذ خسارة داني بلانشفلاور (7-2) ضد ميدلزبره عام 1978.

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صراع الهدافين

ووسط مهرجان الأهداف، اشتعل صراع الهدافين مبكرًا بعدما ارتقى الإنجليزي رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي إلى القمة بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الفوز على ضيفه وست هام بخماسية نظيفة.

وفي المركز الثاني خلف ستيرلنج، تواجد ثلاثة لاعبين في وصافة الهدافين وهم: هاري كين مهاجم توتنهام، آشلي بارنس مهاجم بيرنلي وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد بعد تسجيل كل منهم لثنائية في الجولة الأولى.

أما الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال، هدافا النسخة الماضية لبريميرليج مناصفة مع ساديو ماني برصيد 22 هدفًا، تركا بصمتهما بهدف وحيد في الجولة الأولى أمام نوريتش سيتي ونيوكاسل.

حضور مصري

بخلاف المشاركة المعتادة لصلاح، دوّن لاعب مصري جديد اسمه في بريميرليج، بعدما شارك محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في خسارة فريقه أمام توتنهام، الأحد، ليسجل حضوره سريعًا بعد انضمامه قادمًا من قاسم باشا التركي.

شارك تريزيجيه بشكل أساسي مع مواطنه أحمد المحمدي في تشكيل أستون فيلا، وتلقى اللاعب إشادة مدربه ديان سميث الذي أشاد بمستواه خاصةً على مستوى الجانب الدفاعي، حيث شارك في المباراة لمدة ساعة قبل استبداله.

وغاب محمد النني عن قائمة آرسنال في مباراة نيوكاسل يونايتد، وسط التقارير التي تشير إلى اهتمام نادي جالطة سراي التركي بضم صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف.

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