بالفيديو.. ثنائية معلول وأزارو تقص شريط أهداف الأهلي في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

افتتح الثنائي علي معلول ووليد أزارو أهداف الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019-20)، بالمسابقة التي يأمل خلالها في حصد لقبه التاسع والأول منذ عام 2013.

وأنهى الأهلي الشوط الأول من المباراة بالتقدم أمام مضيفه اطلع برة بطل جنوب السودان بثنائية نظيفة، في المباراة المقامة على ملعب برج العرب بافتتاح مشوار الأحمر الإفريقي.

جاء الهدف في الدقيقة الـ17 بعد ضربة جزاء تسبب فيها عمرو السولية، ونفَّذها التونسي علي معلول بتسديدها أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى حارس اطلع برة.

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وفي الدقيقة الـ32، ضاعف الأهلي النتيجة بأقدام وليد أزارو، بعدما استغل المهاجم المغربي تمريرة حسين الشحات داخل المنطقة ليودعها بسهولة داخل شباك بطل السودان.

يذكر أن الأهلي بدأ المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، صالح جمعة، رمضان صبحي ووليد أزارو.