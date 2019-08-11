الأهلي بأقل مجهود يهزم "اطلع برة" برباعية في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا سهلا على نظيره "اطلع برة" بطل جنوب السودان، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في لقاء ضن ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء اقيم مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسجل أهداف الأهلي كل من علي معلول في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، ووليد أزارو هدفين في الدقائق 33 و47، وجاء الهدف الأخير للأهلي عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز أو الخسارة بأقل من أربعة أهداف خلال مواجهة العودة، للتأهل للدور المقبل ليواجه الفائز من مواجهة كانو سبور بطل غينبا وميكيل كينيما بطل إثيوبيا.

وبدأ لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وحمدي فتحي

وسط الهجوم: حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي

خط الهجوم : ووليد أزارو

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وظهرت سيطرة الأهلي منذ الدقيقة الأولى من زمن المباراة، وهدد الفريق صاحب الأرض مرمى الضيوف في عدة كرات بسبب سوء تمركز دفاع فريق اطلع برة، لكن جميع الكرات جميعها لم تنتهي في الشباك.

وفي الدقيقة 16، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة عمرو السولية داخل منطقة الجزاء، وتكفل بتنفيذها اللاعب علي معلول والذي سجلها بنجاح في الشباك.

وكاد المهاجم وليد أزارو أن يسجل الهدف الثاني للأهلي، بعدما انفرد بالحارس ولكنه سدد الكرة بشكل غريب واهدر فرصة سهلة.

وأهدر وليد أزارو فرصة اخرى في الدقيقة 28، بعد عرضية حسين الشحات حولها أزارو بمقصية رائعة لكن الكرة اصطدمت في العارضة وحرمت الأهلي من الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 33، استغل أزارو كرة عرضية من حسين الشحات في تسجيل الهدف الثاني، بعدما ارسل الشحات عرضية من الجانب الأيمن حولها المهاجم المغربي لهدف في شباك "اطلع برة".

وعاد وليد أزارو مجددا لإهدار الفرص، فمع حلول الدقيقة 45 ارسل حسين الشحات كرة عرضية أرضية حولها أزارو بشكل غيرب لخارج الملعب، بعدما سدد الكرة بقدمه اليسرى بعيدا عن المرمى.

وبعد مرور دقيقتين فقط من زمن الشوط الثاني، سجل المهاجم أزارو الهدف الثاني له والثالث لفريقه، بعد عرضية عمرو السولية حولها المهاجم برأسه في شباك حارس مرمى اطلع برة.

وفي الدقيقة 71، تصدت العارضة لكرة صاروخية سددها النيجيري جونيور أجايي، وحرم الأهلي من تسجيل الهدف الرابع.

وقرر المدرب مارتن لاسارتي خروج حسين الشحات في الدقيقة 77، ليدخل بدلا منه الأنجولي جيرالدو.

وسجل أحمد الشيخ، الهدف الرابع للأهلي مع حلول الدقيقة الثانية من الوق بدل الضائع،بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء وتسديد الكرة في الشباك.