نكشف أسباب استبعاد صفقات الأهلي الجديدة من المشاركة أمام أطلع برة

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفوز على إطلع بره السوداني برباعية نظيفة اليوم في الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا أمرًا إيجابيًا للغاية ونتيجة جيدة في بداية المشوار. وقال “عبد الحفيظ”، عقب اللقاء إن الجهاز الفني تعامل بشكل إيجابي للغاية مع اللقاء في التشكيل المناسب والتغييرات وحقق المطلوب. وأوضح مدير الكرة بالأهلي إن اللاعبين، الذين شاركوا كبدلاء ظهروا بشكل جيد جدًا، مثل أحمد الشيخ وجيرالدو وجونيور أجاي. Advertisements وأكد عبد الحفيظ، أن مواجهة إطلع بره خير إعداد للقاء بيراميدز المقبل في كأس مصر، والجهاز الفني استفاد بشكل كبير من احتكاك وتجهيز اللاعبين اليوم. وفسر سيد عبد الحفيظ، أسباب استبعاد الصفقات الجديدة من اللقاء، بأنه جاء وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي. وأتم:”ربما يكون استبعاد اللاعبين الجدد بسبب انضمامهم لنا قبل أسبوع فقط تقريبًا، كما أن الجميع سيحصل على الفرصة في الوقت المناسب”.

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