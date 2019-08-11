مروان محسن يتسبب في تسرع لاعبي الأهلي للعودة إلى القاهرة

حرص لاعبي النادي الأهلي عقب انتهاء مباراتهم أمام فريق إطلع بره، بطل جنوب السودان على التوجه إلى حفل زفاف مروان محسن، والذي يعقده مهاجم القلعة الحمراء بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة. وكان الأحمر قد انتصر على نظيره فريق إطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي أُقيم، مساء اليوم، الأحد على ملعب برج العرب بالأسكندرية. ومنح الأوروجوياني، مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء على منح لاعبي الفريق الأهلاوي راحة من التدريبات، غدًا الإثنين، وذلك عقب الانتصار على فريق إطلع بره بدوري الأبطال. ومن المقرر أن يبدأ الأهلي استعداداته وتدريباته بدءًا من يوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز ببطولة كأس مصر المقرر لها يوم 17 من شهر أغسطس الجاري.

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