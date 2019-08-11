بالفيديو.. الأهلي يكتسح أطلع برة برباعية في دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة الأهلي وأطلع بره في إطار مافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت رباعية الأهلي في المباراة عن طريق علي معلول في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 33، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق وليد أزارو أيضًا في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني، أما الهدف الرابع فجاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 93.

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