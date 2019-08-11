شاهد.. باريس سان جيرمان يتقدم على نيم بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق باريس سان جيرمان الشوط الأول من مباراته أمام نظيره نيم أولمبيك، متقدما بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقينعلى ملعب بارك دي برنس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.
سجل الهدف اللاعب كافاني في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان على نيم أولمبيك بهدف نظيف.
شاهد هدف باريس سان جيرمان الأول في شباك نيم أولمبيك
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