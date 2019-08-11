مدرب اطلع برة: الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وله مكانة كبيرة

قال مايكل موريس مدرب فريق اطلع برة السوداني، أن الإرهاق من السفر أثر على الفريق بشكل كبير وكان من أهم أسباب الهزيمة الكبيرة أمام الأهلي برباعية نظيفة اليوم.

وتابع مدرب اطلع برة في تصريحات له عقب اللقاء: "غاب

عنا 6 لاعبين من التشكيل الأساسي، والأهلي استغل الموقف وحقق 4 أهداف ونجح في الفوز، إلا اننا كفريق حديث حاولنا تشريف بلدنا وتقديم أفضل ما لدينا ، ولكن الأهلي أحسن فريق في أفريقيا وله مكانة كبيرة، وخبرات الأهلي أكبر منا بكثير وكانت كلمة السر في حسم اللقاء".

وأضاف: "هذه هي طبيعة الكرة خاسر وفائز ونبارك للأهلي الفوز".

وأتم: "كرة القدم لا تعرف الاستسلام وكل مباراة لها ظروفها وسنلعب مباراة العودة وهنحاول نستغل نقاط ضعف الأهلي من أجل الفوز".