اخبار الرياضه

سيد عبد الحفيظ : الفوز الكبير على اطلع برة مفيد قبل مواجهة بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عقب اللقاء: "مباراة في بداية مشوار دوري الأبطال واللقاء كان سهلا، وأمامنا مباراة مهمة في كأس مصر ضد بيراميدز نستعد لها بقوة،  والأداء كان إيجابيا

طوال اللقاء وهذا  أمر جيد قبل مباراة بيراميدز".

وأضاف : "استبعاد الثلاثي المنضم حديثاً قرار فني من جانب المدرب الأوروجوياني لاسارتي، ربما يقول البعض أن الفريق لم يشارك منذ فترة وليس المهم أن يبدأ اللاعب الجديد ولكن الأهم الاستمرارية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيد عبد الحفيظ : الفوز الكبير على اطلع برة مفيد قبل مواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا