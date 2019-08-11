سيد عبد الحفيظ : الفوز الكبير على اطلع برة مفيد قبل مواجهة بيراميدز

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على نظيره اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا برباعية نظيفة.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات له عقب اللقاء: "مباراة في بداية مشوار دوري الأبطال واللقاء كان سهلا، وأمامنا مباراة مهمة في كأس مصر ضد بيراميدز نستعد لها بقوة، والأداء كان إيجابياطوال اللقاء وهذا أمر جيد قبل مباراة بيراميدز".
وأضاف : "استبعاد الثلاثي المنضم حديثاً قرار فني من جانب المدرب الأوروجوياني لاسارتي، ربما يقول البعض أن الفريق لم يشارك منذ فترة وليس المهم أن يبدأ اللاعب الجديد ولكن الأهم الاستمرارية".
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