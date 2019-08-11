عادت مساء اليوم بعثه منتخب مصر للتايكوندو للناشئين بعد المشاركة في بطولة العالم باوزباكستان.
وحققت بعثه منتخب مصر للتايكوندو ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد حسن وزن 65+ كجم ومحمد أسامة وزن _49 كجم.
ويرأس البعثة محمد منير عضومجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الفنية وقاد الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومحمود خليل و مصطفي ذكي و أحمد حسن.
ويعد هذا إنجازًا للاتحاد المصري
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب ناشئي التايكوندو يعود من أوزباكستان ببرونزيتين في بطولة العالم.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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