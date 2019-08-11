منتخب ناشئي التايكوندو يعود من أوزباكستان ببرونزيتين في بطولة العالم.. صور

عادت مساء اليوم بعثه منتخب مصر للتايكوندو للناشئين بعد المشاركة في بطولة العالم باوزباكستان. وحققت بعثه منتخب مصر للتايكوندو ميداليتين برونزيتين عن طريق محمد حسن وزن 65+ كجم ومحمد أسامة وزن _49 كجم. ويرأس البعثة محمد منير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الفنية وقاد الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومحمود خليل و مصطفي ذكي و أحمد حسن. مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الفنية وقاد الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومحمود خليل و مصطفي ذكي و أحمد حسن. ويعد هذا إنجازًا للاتحاد المصري Advertisements للتايكوندو برئاسة عمرو سليم نظرًا للمشاركة الكبيرة من الدول العظمى في التايكوندو، حيث أعرب عمرو سليم عن رضاه بما تحقق في الحدث العالمي بالرغم من قصر فترة إعداد ووجه الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي كما وجه الشكر للراعي الرسمي لاتحاد المصري للتايكوندو. للتايكوندو برئاسة عمرو سليم نظرًا للمشاركة الكبيرة من الدول العظمى في التايكوندو، حيث أعرب عمرو سليم عن رضاه بما تحقق في الحدث العالمي بالرغم من قصر فترة إعداد ووجه الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي كما وجه الشكر للراعي الرسمي لاتحاد المصري للتايكوندو.

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