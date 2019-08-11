الأهلي راحة 24ساعة ويستعد لبيراميدز الثلاثاء

منح الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي لاعبيه راحة من التدريبات غدا الاثنين لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على اطلع برة برباعية نظيفة في دوري الأبطال اليوم. لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على اطلع برة برباعية نظيفة في دوري الأبطال اليوم. ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات بعد غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة بيراميدز في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

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