لاعبو الأهلي يتوجهون لحضور زفاف مروان محسن بعد الفوز على اطلع برة

توجه لاعبو الأهلي لحضور حفل زفاف زميلهم بالفريق مروان محسن والذي يقام اليوم، بعد نهاية مباراة اطلع برة بذهاب الدور التمهيدي ببطولة دور أبطال أفريقيا. اليوم، بعد نهاية مباراة اطلع برة بذهاب الدور التمهيدي ببطولة دور أبطال أفريقيا. وحقق الأهلي فوزا كبيرا على اطلع بره بأربعة أهداف دون رد.

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