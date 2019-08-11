سيدات مصر لكرة السلة تتلقى أول هزيمة في بطولة الافروباسكت

تلقى منتخب مصر لكرة السلة للسيدات،هزيمته الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية من كوت ديفوار. ونجح كوت ديفوار في الفوز بنتيجة71 مقابل/67 لمنتخب مصر. وتلعب مصر مبارياتها في البطولة التي تضم 12 منتخبا موزعة على 4 مجموعات ضمن المجموعة الأولى مع السنغال وكوت ديفوار، وسيتأهل أصحاب المراكز الست الأولى لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وتأتي مصر في التصنيف الثامن افريقيا. المراكز الست الأولى لتصفيات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2020، وتأتي مصر في التصنيف الثامن افريقيا. ويترأس بعثة المنتخب المصري، المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

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