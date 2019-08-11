شاهد.. الأهلي يهزم اطلع بره برباعية في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي فوزا مهما وكبيرًا أمام نظيره بطل جنوب السودان "اطلع برة"، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا.

تقدم علي معلول بالهدف الأول في الدقيقة

17 من ركلة جزاء ، وأضاف وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 32 ، قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48، في حين اختتم رباعية الأهلي أحمد الشيخ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

يذكر أن لقاء العودة سيقام بنفس الملعب يوم 23 اغسطس الجارى حيث اتفقا الناديان على اقامة لقائى الذهاب والعودة ببرج العرب.

شاهد هدف الأهلي الأول في شباك أطلع بره

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شاهد هدف الأهلي الثاني في شباك أطلع بره

شاهد هدف الأهلي الثالث في شباك أطلع بره