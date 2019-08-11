أحمد نجيب في المجر غدا استعدادا لبطولة العالم للباراكانوى والكياك

يغادر القاهرة غدا الاثنين متجها الى المجر لاعب منتخب مصر للباراكانوى والكياك أحمد نجيب متجها إلى المجر وبرفقته المدرب محمد جودة . وينتظم أحمد نجيب فى معسكر تدريبي بالمجر الذى ينظمه الاتحاد الدولى للكانوى والكياك وذلك استعدادا لبطولة العالم . ويشارك أحمد نجيب فى المعسكر وبطولة العالم بدعوة خاصة من الاتحاد الدولى للعبة الذى يتحمل كافة نفقات الإقامة للاعب بينما يتحمل الاتحاد المصرى تكلفة تذاكر الطيران فقط .

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