سجل فريق الأهلي الهدف الثالث في شباك نظيره اطلع بره في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. العرب ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا. أحرز الهدف اللاعب وليد أزرارو في الدقيقة 48 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية نظيفة، ولا تزال المباراة جارية. شاهد هدف الأهلي الثالث في شباك أطلع بره

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأهلي يضرب اطلع بره بهدف ثالث لوليد أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.