اونلاين | يلا شوت ON SPORTS HD بث مباشر مباراة الأهلي ضد إطلع برة كورة ستار KORA STAR يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE

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بث مباشر مباراة الأهلي ضد نادي إطلع بره بطل جنوب السودان والتي تجمع الفريقان الاحد الحادي عشر من شهر أغسطس على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات ذهاب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

كورة أونلاين بلس KORA ONLIN PLUS وكان الجهاز الطبي للنادي الأهلي قد أعلن جاهزية بعض المصابين مثل محمود وحيد الظهير الأيسر للمارد الأحمر الذي شارك في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من الإصابة الأخيرة التي لحقت به في العضلة الضامة والتي أبعدته عن المشاركة في التدريبات.

كورة ستار إتش دي KORA STAR HD وفي الجهة الأخرى خضع الثنائي وليد سليمان ورمضان صبحي لفحص طبي من أجل التعرف على حالتهما والموقف النهائي من المشاركة في المباراة ليتأكد غياب الاول بصورة رسمية عن اللقاء وعدم وضوح موقف الثاني حتى الآن.

وسبق وأن عانى سليمان من إجهاد على مستوى العضلة الخلفية ما جعله يتغيب عن التدريب الأخير الذي أقيم على ملعب مختار التتش يوم أمس السبت في الوقت الذي أبدى فيه رمضان صبحي إنزعاجه من كدمة في وجه القدم.

وكان لاسارتي قد أعلن قائمة المارد الاحمر التي تستعد للقاء على النحو التالي :-

• حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

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• الدفاع: محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – محمد هاني – أحمد فتحي – علي معلول – محمود وحيد.

• الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – حسام عاشور – عمرو السولية – صالح جمعة – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي – أحمد الشيخ – الأنجولي جيرالدو

• الهجوم: المغربي وليد أزارو – جونيور أجاي.

وخرج من قائمة الفريق الحارس شريف إكرامي بسبب الإصابة مع مروان محسن لأسباب فنية وصلاح محسن بسبب سفره لحضور واجب العزاء في والده الذي إنتقل إلى جوار ربه في الساعات الأولى من صباح يوم أمس السبت.

وزين الثلاثي الجديد محمد مجدي أفشه لاعب بيراميدز السابق ومحمود متولي المنضم من الإسماعيلي والمالي أليو ديانج قائمة الفريق الاهلاوي للمرة الأولى.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.